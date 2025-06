Code e rallentamenti sull'autostrada Palermo-Catania, l'Anas: si valuti il rientro pure in tarda serata

Sull’autostrada A19 Palermo-Catania si registrano code e rallentamenti di circa tre chilometri nel tratto compreso fra Bagheria e Casteldaccia, nella carreggiata in direzione Catania, per via degli spostamenti nelle località di mare. Ad aggiornare sulla situazione della viabilità è l'Anas che sta mettendo a disposizione personale aggiuntivo per fluidificare il traffico e assistere gli automobilisti.

«È stato predisposto un presidio all’interno della piazzola di sosta al km 12,150, in direzione Palermo, con operatori pronti a distribuire bottiglie d’acqua in caso di necessità - fanno sapere da Anas -. Si ricorda inoltre che sono stati previsti presidi di soccorso meccanico lungo la tratta Palermo-Termini Imerese, in entrambe le direzioni. In caso di necessità, il servizio sarà attivato dalla Sala Operativa Anas di Palermo».

Anas ricorda che le criticità maggiori nel tratto di A19 compreso tra Altavilla Milicia e Bagheria sono previste a partire dalle 15 di questo pomeriggio fino a sera, soprattutto nella carreggiata che da Catania porta a Palermo. Questo scenario si profila per via dei rientri dell’utenza dalle località balneari verso il capoluogo siciliano.