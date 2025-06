Chirurgia veterinaria, a Palermo un corso di formazione nella struttura sanitaria rinnovata

Un'importante iniziativa di formazione in chirurgia veterinaria si è svolta nei giorni scorsi presso la struttura sanitaria veterinaria di Palermo, a cura del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’Asp di Palermo. L’evento ha segnato un momento significativo nel processo di rilancio della struttura, recentemente rinnovata e oggi sempre più orientata alla formazione e all’innovazione scientifica.

«Ci siamo ritrovati in una struttura che, rimodernata, ha proposto un'altra delle facce che la compongono: quella dedicata alla formazione e al progresso scientifico», ha dichiarato Francesco Francaviglia, direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'Asp.