Caos cantieri sull'A-19, code di tre chilometri fra Casteldaccia e Bagheria

Sull’autostrada A-19 Palermo-Catania il traffico è sostenuto: al momento si registrano code e rallentamenti di tre chilometri nel tratto compreso fra Casteldaccia e Bagheria, nella carreggiata in direzione Palermo, per via degli spostamenti dell’utenza dalle località balneari verso il capoluogo siciliano. L’arteria stradale era finita al centro delle polemiche per i disagi provocati dai cantieri e dai conseguenti restringimenti che da tempo rendono più difficoltosa la circolazione. Fluida la circolazione nella carreggiata opposta.

La situazione è monitorata costantemente dal personale in servizio. Anas sta mettendo a disposizione personale aggiuntivo per fluidificare il traffico e assistere gli utenti. E’ stato predisposto un presidio all’interno della piazzola di sosta al km 12,150, in direzione Palermo, con operatori pronti a distribuire bottiglie d’acqua in caso di necessità. Sono stati previsti presidi di soccorso meccanico lungo la tratta Palermo-Termini Imerese, in entrambe le direzioni. In caso di necessità, il servizio sarà attivato dalla Sala Operativa Anas di Palermo.