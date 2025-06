Caduta massi ad Altavilla, a rischio la bretella dell’A19

Una grave situazione di pericolo incombe nel territorio di Altavilla Milicia, in via Chiesazza, la stradella che costeggia l’autostrada Palermo-Catania: alcuni grossi massi si sono staccati finendo in strada con grave pericolo per la sicurezza pubblica.

A denunciare la situazione i residenti che hanno segnalato il pericolo per gli automobilisti, i motociclisti, ciclisti e anche i pedoni che raggiungono le proprie abitazioni. Fra di loro anche Giuseppe Vitale, che si è rivolto al numero di Whatsapp 3358783600, a disposizione dei lettori per segnalare situazioni meritevoli di attenzione.

«Attraverso giornalmente questa arteria - dice Vitale, che è di Altavilla - e l’altro giorno mi sono ritrovato davanti alcuni massi che erano crollati sulla strada e altri ancorati a ridosso dell’autostrada, tuttora a rischio crollo. Abbiamo inoltrato diverse richieste all’amministrazione comunale senza ottenere alcuna risposta. La settimana prossima inizieremo la raccolta di firme per una petizione da inviare al sindaco il quale dice a tutti di rispettare la legge ma anche lui deve fare altrettanto, ne va dell’incolumità di tutti».