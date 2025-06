Zen, la faida delle famiglie tra droga e potere nel rione

Fuoco e pallottole allo Zen avrebbero un obiettivo ben preciso: le attività gestite dalla famiglia Ferrara, che avrebbe in mano decine tra negozi e centri scommesse. L’arresto dei giorni scorsi del diciottenne (membro della famiglia) accusato di tentato omicidio per l’accoltellamento del 9 marzo, in via Costante Girardengo, sarebbe solo la punta dell’iceberg di una faida che si è fatta sempre più pesante dopo i fendenti inferti al trentaduenne I. F., con un passato da pugile e con precedenti per spaccio.

Tocca agli investigatori della squadra mobile capire se l’accoltellamento e le spedizioni punitive degli ultimi mesi siano collegate. Di certo c’è che tra le famiglie dei Ferrara e dei Maranzano, clan noto alle cronache per fatti di sangue e un fiorente business di stupefacenti, non sembrerebbe scorrere buon sangue. La vittima dei fendenti del 9 marzo sarebbe collegata a quest’ultima famiglia e a far scoppiare la faida tra i casermoni sarebbero state le mire sugli affari dei Ferrara e un debito legato alla droga: per ripianare la faccenda sarebbero stati chiesti circa 200 mila euro che avrebbero colpito al cuore i guadagni della famiglia che gestisce la gran parte delle attività commerciali.