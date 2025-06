Viabilità Anas Integrata: anche la Sicilia nella rete di informazioni in tempo reale

Si chiama VAI – Viabilità Anas Integrata ed è il servizio innovativo messo a disposizione da Anas per offrire agli automobilisti un sistema completo e aggiornato in tempo reale sulle condizioni della viabilità lungo la rete stradale e autostradale italiana gestita dall’ente. Uno strumento utile e intuitivo, disponibile sul portale ufficiale anas.it, che comprende anche la rete stradale della Sicilia.

VAI consente di monitorare traffico, cantieri, incidenti, rallentamenti e condizioni meteo che possono influenzare la circolazione. La piattaforma integra i dati provenienti dai sensori installati lungo la rete, dalle telecamere e dai veicoli in transito, fornendo una mappa interattiva consultabile da desktop e dispositivi mobili. Il servizio rappresenta un punto di riferimento fondamentale per chi si mette in viaggio, sia per motivi di lavoro che per turismo.

Anche la Sicilia è pienamente coperta dal sistema: gli utenti possono visualizzare la situazione del traffico in tempo reale su tutte le principali arterie regionali, tra cui l'autostrada A19 Palermo-Catania, la A29 Palermo-Mazara del Vallo, la SS114 e le altre statali dell’isola. Il portale fornisce informazioni dettagliate su eventuali interruzioni di servizio, deviazioni, chiusure temporanee o permanenti, oltre a notificare le condizioni meteorologiche che potrebbero influire sulla sicurezza stradale.