Sanità e appalti come mozzarelle: così si spartivano gli affari. Le intercettazioni

Del suo potere di influenza Sciacchitano, nelle intercettazioni, si vantava. Sapeva che i suoi molteplici ruoli e soprattutto le tante conoscenze glielo permettevano. Tra le persone che nomina, nelle conversazioni intercettate dalla guardia di finanza, c’è Walter Messina, all’epoca dell’inchiesta ancora direttore generale dell’azienda Villa Sofia-Cervello. Ninni Sciacchitano sosteneva che avrebbe fatto «cazziare» chi aveva commesso alcuni errori nella stesura di un bando.

Il riferimento era all’appalto per il servizio quinquennale di noleggio, lavaggio e disinfezione biancheria, fornitura divise per il personale e materassi, bandita dall’azienda Villa Sofia-Cervello di Palermo. Rivolgendosi a Cacace, Sciacchitano diceva: «...Una serie di cazzate, giusto... e gli dissi: “Vabbè picciotti abbiamo capito, minchia dalla gara-ponte già siamo arrivati a una gara a sette anni...”. Chiamo Walter Messina e gli dico: “Walter, vedi che quello scimunito ti sta proponendo sta cosa”, e mi dice: “Vabbè fallo arrivare al tavolino che poi gli do un cazzotto in testa io, no?”».