«Ricompensiamo i Cuffaro». «Mai contatti»

Duecentomila euro a testa e poi 10 o 20 mila euro da destinare alla famiglia Cuffaro per «ringraziarla» dell’impegno. Ninni Sciacchitano e Nuccio Cino stavano pianificando il loro guadagno e quanto corrispondere ai fratelli Cuffaro (Silvio, dirigente regionale dell’Economia, e Totò, ex presidente della Regione) per portare a termine l’operazione diretta a far assegnare un appalto alla Polygon.

In un passaggio dell’ordinanza del Gip Carmen Salustro si legge che «Cino e Sciacchitano hanno manifestato l’intenzione di farsi lautamente remunerare per questa attività di intermediazione, parlando della corresponsione da parte di Polygon di 200 mila a testa» e «dell’intenzione di remunerare con 10 o 20 mila Silvio Cuffaro per l’assistenza prestata». L’interesse di Cimo e Sciacchitano era quello di chiudere una transazione con la Cuc, la centrale unica di committenza della Regione, per l’assegnazione del lotto delle apparecchiature elettromedicali.

Intanto Totò Cuffaro, oggi segretario nazionale della Nuova Dc, smentisce di aver avuto questi contatti: «Sciacchitano - ha chiarito in una nota - non mi ha mai chiesto niente quando ero presidente, né tantomeno nell’ultimo decennio, né di lecito e meno che mai di illecito. Sono io che ho chiesto a lui di votare per la Dc e quindi non aveva bisogno di ingraziarsi con me in altro modo. Non conosco la ditta e nemmeno di cosa si occupi».