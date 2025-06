Palermo, semina il panico in Corso dei Mille affacciandosi dal balcone armato di fucile: bloccato

Intervento della polizia di Stato, ieri sera, dopo la segnalazione in zona corso dei Mille, di un uomo armato di fucile - rivelatosi poi ad aria compressa - che dal balcone seminava il panico in strada. Immediata la reazione delle volanti dell’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico. La sala operativa della questura in tempo reale forniva informazioni utili alla gestione dell’evento.

Preallertate le unità operative di primo intervento della polizia di Stato e inviati sul posto altri equipaggi per la chiusura del traffico, facendo convergere personale dei vigili del fuoco, della polizia municipale e del 118. L’emergenza è così rientrata dopo alcuni minuti scanditi da serrate trattative. Gli accertamenti successivi, all’interno dell’abitazione, hanno consentito agli agenti di appurare che l’arma era un fucile ad aria compressa.