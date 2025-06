Palermo, lavori negli immobili comunali: interventi in sette quartieri

Partiranno entro la fine di giugno i lavori di manutenzione e pronto intervento negli immobili residenziali di proprietà del Comune di Palermo. Dopo l’approvazione da parte della Giunta dei progetti esecutivi, sarà consegnato il cantiere relativo a sette interventi previsti all’interno del “Terzo contratto attuativo”, per un investimento complessivo di 2 milioni e 477 mila euro, finanziato con fondi del Bilancio comunale 2024.

I lavori, che dureranno 432 giorni, interesseranno edifici situati nei quartieri di Tommaso Natale, Oreto-Guadagna, Brancaccio, Ciaculli e Borgo Nuovo, con opere che comprendono il rifacimento di balconi, prospetti, coperture e l’adeguamento dell’altezza dei parapetti.

«Si tratta di un altro importante intervento nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica – ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla – grazie al lavoro dell’assessorato ai Lavori pubblici. Dopo anni di abbandono, questa amministrazione ha scelto di tornare a investire sulla sicurezza degli immobili comunali, tutelando i cittadini che li abitano». Il sindaco ha inoltre ricordato che questi lavori si aggiungono a quelli già avviati in altre aree della città, come via Erice, dove si trovano alloggi colpiti dagli incendi dell’estate 2023.