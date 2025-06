Altavilla Milicia, la lite e poi gli spari: un uomo ferito a un piede

Prima una lite, poi gli spari alle gambe. Oggi pomeriggio (14 giugno) un uomo, Rosario Urso 43 anni, è stato ferito con un colpo di pistola ad Altavilla Milicia. L'episodio si sarebbe verificato nelle campagne di contrada Sperone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno conducendo le indagini.

L'arma da fuoco sarebbe stata tirata fuori dopo un’accesa lite fra Urso e due fratelli, uno dei quali avrebbe poi esploso i colpi e preso la vittima a un piede. I carabinieri del nucleo operativo di Bagheria di Altavilla avrebbero già identificato gli altri due contendenti le cui posizioni sono ora al vaglio degli investigatori e della Procura.

Non sono ancora a note ragioni del violento alterco che rischiava di concludersi con un omicidio. L’uomo ferito è stato portato con l’ambulanza in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.