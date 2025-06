Ruspe in azione al civico 383 sul lungomare Cristoforo Colombo a Carini dove è stata demolita un’altra villetta abusiva e liberato dal cemento un tratto di spiaggia. L’immobile era occupato ed è stato quindi necessario effettuare uno sgombero prima di far entrare in azione la ditta vincitrice dell’appalto che si è aggiudicata i lavori per circa 90 mila euro.