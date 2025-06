Rapinatore seriale arrestato a Palermo

L’attività di polizia giudiziaria da cui trae origine il provvedimento restrittivo scaturisce da un episodio di rapina occorso il 10 luglio 2024 allorquando l’odierno indagato, dopo avere seguito un passante nel sottopasso che, dalla via Sardegna, consente di raggiungere la corsia opposta di viale della Regione Siciliana, l’avrebbe afferrato per le spalle e, sotto la minaccia di un cacciavite, costretto a consegnargli uno smartphone e denaro contante.

Le attività di indagine condotte dai Falchi della squadra Mobile hanno consentito di ottenere importanti riscontri investigativi in ordine alla responsabilità dell’uomo, difatti, nel corso degli accertamenti effettuati in occasione delle rapine, i poliziotti, attraverso la scrupolosa ricognizione dei sistemi di video sorveglianza presenti nei luoghi degli eventi e dalle dichiarazioni rese dalle vittime, hanno ristretto il cerchio sull’odierno indagato, restituendo un quadro probatorio fortemente indiziario a carico di G.E.. L’uomo, rintracciato in un locale di via Oreto, è stato associato alla locale casa circondariale Lorusso di Pagliarelli.