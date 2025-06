Palermo, assegnate altre due case popolari allo Sperone e a Bonagia

Due nuove abitazioni, precedentemente occupate in maniera abusiva a Palermo, sono state liberate e assegnate a soggetti regolarmente iscritti nella graduatoria dell’emergenza abitativa. Nello specifico, si tratta di due immobili occupati precedentemente in maniera abusiva in zona Sperone e a Bonagia. Nei nuclei familiari dei beneficiari vi sono donne sole in grave stato di difficoltà e con figli con patologie. Sono già circa 45, nel corso di questo primo semestre, gli immobili assegnati».

«Speriamo di continuare a ritmo sempre più serrato grazie alle nuove procedure e al sistema di alert Anche questa settimana, il saldo continua a essere positivo e nuovi rilasci sono programmati per la settimana prossima al fine di poter scorrere il più velocemente possibile la lista delle famiglie che hanno diritto a un’abitazione», afferma l’assessore all’Abitare sociale, Fabrizio Ferrandelli.