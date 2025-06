Nell'auto 20 chili di hashish e una pistola, presi dopo un inseguimento a Bagheria

I carabinieri di Bagheria hanno arrestato 5 bagheresi, di età compresa tra 20 e 27 anni, e un palermitano di 30, accusati a vario titolo di trasporto e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, nonché di detenzione illegale di arma da fuoco.

Secondo la ricostruzione fornita, i militari dell'Arma li tenevano d'occhio, e sono entrati in azione cogliendo in flagranza quattro degli indagati, a bordo di due autovetture, in una zona di isolata, mentre trasferivano alcune buste da un veicolo all’altro.

I carabinieri hanno intimato l’alt alle due auto, una delle quali è fuggita a tutta velocità lanciandosi in una corsa sfrenata lungo la Strada provunciale 127, interrotta solo grazie all’immediato intervento di un’altra pattuglia giunta in ausilio, che è riuscita a bloccare la fuga del giovane alla guida.

Durante la perquisizione sono stati rinvenuti più di 20 kg di hashish e diverse migliaia di euro in banconote. L’attività di ricerca presso l’abitazione di un complice dei quattro, ha inoltre consentito di rinvenire il materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza da destinare allo spaccio al dettaglio e, ben occultata in un angolo del cortile, una pistola Beretta 92 S calibro 9x21 con due caricatori e relative 18 munizioni. Anch’egli pertanto veniva tratto in arresto per violazione della normativa in materia di armi.