Due cantieri sull'A-19 tra Bagheria e Altavilla, l'Anas: «Previsti disagi»

Anas informa che proseguono i lavori di messa in sicurezza lungo l’autostrada A-19 Palermo-Catania», nel tratto compreso tra Altavilla Milicia e Bagheria (dal km 5 al km 10), dove sono attivi due cantieri ravvicinati per l’adeguamento delle barriere di protezione (guardrail), sia sui viadotti che sul corpo stradale.

Il cantiere è fondamentale per garantire la sicurezza della circolazione, ma in attesa della rimodulazione degli interventi - prevista entro la prossima settimana - si annunciano possibili disagi alla viabilità durante il fine settimana, in particolare nella mattinata di sabato 14 giugno per l’aumento dei flussi veicolari in uscita da Palermo e in direzione delle vicine località di mare; i rallentamenti del traffico sono previsti anche dal primo pomeriggio di domenica 15 giugno.

Traffico intenso domenica pomeriggio: le criticità maggiori sono attese a partire dalle ore 15 fino a tarda serata, quando il traffico proveniente dalle località balneari ed in direzione del capoluogo siciliano potrebbe generare rallentamenti e code prolungate, specialmente nel tratto interessato dai lavori.