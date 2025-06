C'è l'ombra del racket sulla gelateria saltata in aria a Palermo

Una violentissima esplosione nel cuore della notte semina danni e paura all’Arenella, sventra una palazzina e fa piombare il quartiere nel terrore di una ripresa di azioni criminali in grande stile. Perché la deflagrazione che ha spazzato via la gelateria Dolce brivido di piazza Tonnara e ha lasciato senza casa due uomini ha tutti i contorni di un attentato. Saranno le indagini affidate alla squadra mobile a stabilire cosa ci sia sotto ma, in base alle prime valutazioni dei vigili del fuoco e all’esame delle riprese del sistema di videosorveglianza del locale, gestito da undici anni da Corrado Lo Cicero, appare molto probabile che sia opera di qualcuno intenzionato a mettere a segno un pesante avvertimento che solo per un miracolo non ha provocato vittime. Sulla borgata marinara si allunga pesantemente l’ombra del racket delle estorsioni ma è ancora prematuro per gli inquirenti imboccare una pista precisa.

L’allarme dall’Arenella è scattato poco dopo le 4 di ieri, quando un boato ha squarciato il silenzio della borgata affacciata sul mare e ha svegliato gli abitanti della piazza. In preda al panico, i residenti si sono alzati dai letti di soprassalto e si sono affacciati ai balconi per comprendere cosa fosse accaduto. La scena è apparsa subito infernale: il fuoco e i detriti sull’asfalto, infissi e vetri scaraventati a decine di metri di distanza, il fumo sollevato dalle macerie e dalle fiamme, una porzione della palazzina di tre piani collassata sulla gelateria. Quell’ala dell’edificio fortunatamente era disabitata, ma non i due piani a sinistra, presi in affitto da Claudio Buscetta e Michele Consiglio (rispettivamente nelle case al primo e al secondo piano), rimasti intrappolati perché il portone di ingresso era stato deformato dalla forza d’urto dell’esplosione. Hanno dovuto attendere l’arrivo dei pompieri per potere essere tratti in salvo. Per loro, illesi, solo tanta paura e la terribile realtà di essere rimasti senza un tetto, visto che l’immobile è inagibile.