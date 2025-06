Palermo, un tratto via Roma diventa a senso unico

L’ufficio traffico e mobilità ordinaria del comune di Palermo ha emanato una ordinanza per l’istituzione del senso unico di marcia nel tratto della via Roma compreso tra la via Cavour e la via Emerico Amari / piazza Don Luigi Sturzo. Il provvedimento - si legge nella ordinanza - “è adottato in via sperimentale con durata un anno a decorrere dall’emissione della stessa» e «nelle more di attuazione definitiva della riqualificazione dell’asse viario di via Roma è stata, quindi, valutata la predisposizione del provvedimento di separazione dei flussi veicolari per migliorare il servizio dei mezzi di trasporto pubblico».

Via Roma

Tratto compreso tra la via Cavour e la via E. Amari - istituzione del senso unico di marcia nel senso e nel tratto;

Tratto compreso tra la via E. Amari e la piazza Don Luigi Sturzo - istituzione del doppio senso di marcia;

Tratto compreso tra la via Cavour e la piazza Don Luigi Sturzo lato destro - istituzione di corsia riservata;

Tratto compreso tra la piazza Don Luigi Sturzo e la via Cavour - istituzione di corsia riservata contromano.