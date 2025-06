L'accoltellamento del 9 marzo e la faida tra due famiglie dello Zen: arrestato un giovane di 18 anni per tentato omicidio

Un ragazzo di 18 anni dello Zen 2, N. F., è stato fermato dalla Squadra mobile di Palermo con l’accusa di tentato omicidio. Il giovane è stato portato in carcere su ordine della procura per i minorenni guidata da Claudia Caramanna, che ha ravvisato il rischio di fuga.

I fatti risalgono allo scorso 9 marzo, quando il ragazzo era ancora minorenne: il giovane stava facendo rifornimento al suo scooter quando avrebbe avuto una lite con un uomo a bordo di un’auto, I. F. di 32 anni. Durante il confronto, quest’ultimo lo avrebbe minacciato con parole pesanti. Spaventato, il ragazzo è tornato a casa e ha raccontato tutto al padre.

Che ha cercato I. F. e lo ha trovato in via Costante Girardengo allo Zen 2. Dopo le prime parole si è passati ai fatti: I. F. si sarebbe trovato tre contro uno, ma avrebbe fatto valere il suo passato da pugile. Durante la rissa, sarebbe saltato fuori un coltello caduto per strada e raccolto dall'allora diciassettenne, che per difendere i familiari lo avrebbe piantato nella schiena di I. F. spedendolo all'ospedale di Villa Sofia con un polmone perforato.