«Irregolarità alla Sais trasporti», Cgil, Uil e Cisal proclamano lo stato di agitazione

Le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Uiltrasporti e Faisa Cisal proclamano lo stato di agitazione di tutto il personale dipendente di SAIS Trasporti e delle aziende collegate, tra cui Giamporcaro, Tua, Autolinee Gallo, Sal, ATA, Camilleri e Lattuga, Autolinee Lattuca e denunciano con fermezza l’atteggiamento dilatorio e l’assenza di risposte da parte della Direzione dell’azienda di trasporto siciliana.

«Da tempo le gravi problematiche segnalate vengono ignorate, in palese violazione delle normative vigenti e dei più basilari principi di corrette relazioni industriali. Siamo di fronte a una situazione intollerabile, che compromette la sicurezza dei lavoratori e penalizza l’utenza. Le violazioni contrattuali e di legge sono evidenti: si fa un uso eccessivo di personale atipico e somministrato, superando i limiti previsti dal CCNL, mentre le assunzioni dirette non rispettano i criteri di anzianità. A queste criticità si aggiungono turni di lavoro insostenibili, che spesso superano le dodici ore giornaliere, e un sistema di rotazione irregolare che crea squilibri significativi tra i dipendenti. Inoltre, i tempi di percorrenza non sono più compatibili con le reali condizioni di traffico, con il conseguente aumento dei rischi per la sicurezza dei lavoratori e dell’utenza» dichiarano Mario Nasca, Giuseppe Basile e Salvatore Crisafulli, coordinatori regionali rispettivamente di Filt Cgil, Uiltrasporti E Faisa Cisal.