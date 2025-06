Edilizia, Cisl: «Bene la firma del protocollo di legalità tra la Regione e la prefettura per gli ospedali di Palermo e Corleone»

“Accogliamo con soddisfazione la firma del protocollo di legalità sottoscritto oggi dalla regione siciliana con la prefettura di palermo e l’assessorato alla Sanità per la progettazione e la realizzazione dell’ospedale pediatrico di eccellenza e del nuovo policlinico per la ristrutturazione del presidio ospedaliero “Ingrassia” di Palermo e per la ristrutturazione del presidio ospedaliero di Corleone. Lo ha detto il segretario regionale della Filca Cisl Sicilia, Paolo D’Anca che aggiunge: “Sono strumenti utili per garantire più elevati livelli di prevenzione di infiltrazione mafiosa nella esecuzione delle opere pubbliche ma è chiaro che non bisogna mai abbassare la guardia perché oggi più che mai questa è una piaga drammatica che inficia fortemente il settore edile soprattutto quando si tratta di opere pubbliche che da sempre, purtroppo come si evince dai dati di cronaca, scatenano gli appetiti di gente malavitosa. Il fatto - conclude -che si decida poi di investire proprio sulla sanità e sugli ospedali e’ una notizia che ci conforta particolarmente perché la ristrutturazione di opere come queste sono fondamentali e necessarie per avviare quel processo di cambiamento epocale per la Sicilia che tutti noi auspichiamo “.