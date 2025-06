È morto Gino Campanella, fondatore dell'Arcigay a Palermo

È morto Gino Campanella, 79 anni, fondatore, insieme a Massimiliano Milani, di Arcigay Palermo e sempre in prima linea per i diritti civili. Campanella e Milani si erano sposati il 31 ottobre 2020, in occasione del 40esimo anniversario del delitto di Giarre, evento che ha segnato la storia del Movimento Lgbt+.

«Gino è stato uno dei fondatori di Arcigay e insieme a Massimo Milani ha rappresentato un faro nella nostra comunità, contribuendo con passione alla nascita e allo sviluppo del movimento in tutta Italia, convinto che i diritti o sono universali o non sono - dice la consigliera comunale del Pd Mariangela Di Gangi - Sono vicina con grande affetto a Massimo e a tutta la comunità, certa che insieme proseguiremo nel cammino di liberazione aperto insieme a Gino». La camera ardente è stata allestita nel circolo Porco rosso di piazza Casa Professa.

I funerali saranno officiati sabato mattina alle 10,30 nella chiesa della Catena alla Cala.