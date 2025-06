Palermo, una villa confiscata ospiterà un asilo e un «innovation hub»

Al via il progetto «Tech for good - Asilo nel bosco e innovation hub» a Palermo. Si tratta di un piano di fattibilità tecnica ed economica che è stato approvato dalla Giunta su proposta dell’assessore alle Opere pubbliche, Salvatore Orlando.

La delibera prevede la ristrutturazione di una villa confiscata alla mafia in via Paolo Cascino che ospiterà, poi, un asilo, una scuola dell’infanzia, un hub di innovazione e un ostello per lavoratori itineranti.

I lavori della struttura nelle sue parti interne e nell’area esterna - acquisita al patrimonio del Comune di Palermo nel 2008 - sono stati finanziati con fondi dello Stato per un importo poco inferiore ai 2.5 milioni di euro.

«Oltre ai lavori previsti - hanno commentato il sindaco Lagalla e l’assessore Orlando - l’intero progetto mira a potenziare i servizi pubblici destinati a cittadini e comunità locali contribuendo anche alla creazione di nuovi posti di lavoro. Si tratta, quindi, di un nuovo passo in avanti dell’amministrazione nel percorso di risanamento del proprio patrimonio».