L'ufficiale della Capitaneria ucciso a Siracusa, è stato colpito al torace

È Francesco Mirabella, 30 anni, l'uomo che si è costituito ieri sera a Siracusa ed è accusato di aver ucciso in via Elorina, a colpi di pistola Giuseppe Pellizzeri, ingegnere navale, ufficiale della Capitaneria di Porto di 37 anni. L’uomo è in stato di fermo con l’accusa di omicidio dopo che ieri sera si è presentato nella caserma dei carabinieri.

Il provvedimento di fermo è stato emesso nel corso della notte dal pm di Siracusa, Stefano Priolo che sta coordinando le indagini. Secondo una prima ricostruzione l'ingegnere navale sarebbe stato colpito al torace, una ferita che si è rivelata fatale rendendo vano il trasferimento all’ospedale Umberto I di Siracusa.

La lite sarebbe nata per problemi di natura economica, una lite per un debito, ma su questo punto sono in corso gli accertamenti da parte della Procura di Siracusa.