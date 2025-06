Branco di giovani picchia due ragazzi a Mondello, la polizia identifica due aggressori

I poliziotti del commissariato di San Lorenzo, a Palermo, hanno identificato due dei componenti di un gruppo di giovanissimi che, negli scorsi giorni, si erano resi protagonisti di una violenta rapina ai danni di minorenni.

L’aggressione dei sei giovani tra i 16 ed i 18 anni nei confronti di due minorenni, tra cui un 15enne, sarebbe avvenuta in viale Regina Elena, nella borgata marinara di Mondello. Il branco ha avvicinato le vittime e le ha importunate e intimorite fino a strappare di dosso al 15enne un costoso cappellino di marca.

Le vittime ne hanno, inutilmente, chiesto la restituzione dovendo anche affrontare la minaccia fisica di percosse da parte di tutti i membri del gruppo di aggressori. A breve distanza, i malcapitati hanno incrociato i poliziotti di un equipaggio del commissariato San Lorenzo, in servizio di prevenzione e controllo del territorio.

Gli agenti in viale Regina Elena hanno intercettato due dei ragazzi riconosciuti grazie alle dettagliate descrizioni fornite dalle vittime. Uno dei due, appena maggiorenne, è stato arrestato, il secondo, minorenne, è stato denunciato a piede libero. Entrambi dovranno rispondere del reato di rapina aggravata in concorso. Indagini sono in corso per risalire ai complici.