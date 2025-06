Rubano un'auto e fuggono, arrestato un sedicenne di Partinico

I Carabinieri di Carini hanno arrestato un 16enne di Partinico, già sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità, per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Era a bordo, con due persone riuscite a fuggire, di un’auto risultata rubata poco prima a Carini.

Il 16enne, su disposizione della Procura per i minorenni di Palermo, è stato condotto in un centro di prima accoglienza. Sono in corso indagini per identificare i due giovani che erano in compagnia dell’arrestato.