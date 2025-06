Bayesian, iniziata la riunione operativa in Capitaneria sul recupero del veliero

È iniziato nella sede del comando della Guardia costiera di Palermo la riunione sugli accertamenti irripetibili da effettuare sul Bayesian, il super yacht affondato il 19 agosto del 2024 al largo di Porticello. L'incontro tra guardia costiera, i pm della procura di Termini Imerese Concetta Federico e Raffaele Cammarano e i legali e i consulenti delle 7 vittime è stato indetto per fare il punto sul recupero del relitto che giace a 49 metri di profondità.

Tre gli iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo: il comandante James Cutfield, l’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio di guardia la notte del naufragio, Matthew Griffith.

Le operazioni di recupero hanno subito delle modifiche dopo la morte, il 9 maggio scorso, del sub olandese Rob Cornelis Huijben, in seguito all’esplosione di una sacca di idrogeno sott'acqua, durante i lavori per segare il boma del veliero.