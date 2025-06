Palermo, vandalizzata la barra anti-auto a Vergine Maria

Nonostante i ripetuti segnali d’allarme, l’accesso veicolare all’arenile di Vergine Maria continua a essere vulnerabile al vandalismo e all’incuria. La barra metallica installata dal Comune per impedire il passaggio delle auto – mai fissata con catenaccio o sistemi di sicurezza – è stata divelta e gettata sulla scogliera, rendendo nuovamente possibile l’ingresso illegale di mezzi motorizzati in un’area protetta. A segnalarlo il consigliere comunale Natale Puma.

Un problema annunciato e ignorato. Già nei mesi scorsi cittadini e associazioni avevano segnalato l’inefficacia della semplice posa di una barra non vincolata, priva di dissuasori fisici come new jersey o blocchi in cemento, e senza alcun sistema di monitoraggio.

«Oggi il risultato è sotto gli occhi di tutti – ha dichiarato il consigliere comunale Natale Puma –: un atto di vandalismo che dimostra come soluzioni temporanee o approssimative siano solo uno spreco, oltre che un pericolo per l’ecosistema».