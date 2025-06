Palermo, batterie a litio tra i rifiuti: un mezzo Rap rischia di andare in fiamme al Foro Italico

Un altro compattatore Rap danneggiato dalle fiamme provocate dallo scoppio di alcune batterie a litio. L'esplosione si è verificata al Foro Italico nella carreggiata lato monte.

Il mezzo della società partecipata aveva terminato l'itinerario che comprendeva la raccolta dei rifiuti dei quartieri Ballarò e Albergheria e durante il tragitto di ritorno, all'altezza di Porta dei Greci, gli operatori hanno avvertito l'esplosione e subito hanno attivato la procedura di sicurezza, scaricando in strada i rifiuti in fiamme che sono state domate con gli estintori che l'azienda ha dato in dotazione ai mezzi per affrontare il fenomeno ormai diffuso.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e una squadra dei vigili del fuoco, che ha spento il rogo.

«Desidero esprimere la mia preoccupazione per quanto accaduto - ha detto il numero uno di piazzetta Cairoli, Giuseppe Todaro -. Buttare materiale infiammabile all’interno di un cassonetto, mettendo seriamente a rischio gli operatori, il compattatore e le aree circostanti è un atto irresponsabile che ancora una volta avrebbe potuto avere conseguenze peggiori. Fortunatamente, grazie alla prontezza dei nostri operatori, che sono intervenuti immediatamente, travasando i rifiuti a terra, salvando pure il mezzo, si è riusciti a mitigare il danno».