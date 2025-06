Palermo, al cimitero di Santa Maria dei Rotoli in arrivo 436 nuovi loculi e 552 ossari

Un passo concreto verso il potenziamento dei servizi cimiteriali a Palermo. Si sono concluse le procedure di gara per l’affidamento dei lavori di rifacimento del muro di confine e del piano stradale a monte del cimitero di Santa Maria dei Rotoli, con interventi mirati anche alla realizzazione di nuovi loculi e ossari. Al momento sono in corso le verifiche previste per legge, propedeutiche alla stipula del contratto con l’impresa aggiudicataria.

Il progetto, finanziato con il Decreto Commissariale n. 58 del 31 luglio 2023 dal sindaco Roberto Lagalla in qualità di commissario di Governo, prevede un investimento complessivo di 3.511.729,18 euro. Le risorse provengono dalla riprogrammazione dei fondi Cipe, inizialmente destinati al cimitero di Ciaculli.

La Vica srl è l’impresa vincitrice della gara, con un’offerta al ribasso del 31,90% sull’importo a base d’asta (pari a 2.337.287,94 euro). I lavori, una volta avviati, avranno una durata prevista di 540 giorni naturali e consecutivi.