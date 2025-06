Mancavano parapetti e mantovane sul ponteggio, sanzionati cantieri edili a Palermo

Mancavano parapetti e di mantovane sul ponteggio, e il piano di montaggio e smontaggio dei ponteggi. Per questi motivi è stato sospeso dopo un’ispezione del Nil un cantiere edile nel palermitano. Le sanzioni irrogate ammontano a 6.700 euro.

In un secondo cantiere, dove erano in corso lavori sul tetto di copertura di un immobile, è stata accertata la mancanza di protezione contro la caduta nel vuoto. Inoltre, l’accesso ai posti di lavoro temporanei in quota non era idoneo: gli operai, infatti, adoperavano scale artigianali posticce in legno, poggiate sugli impalcati.

Le sanzioni irrogate sono pari a 6.900 euro.