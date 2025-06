I vigili del fuoco sono intervenuti per domare due incendi a Bagheria, uno al confine con Santa Flavia e l’altro in via Incorvino Case I. Nel primo sono andate in fiamme vegetazione e rifiuti. Nel secondo incendio le fiamme non sono state del tutto spente e i vigili del fuoco sono ancora impegnati nella bonifica.

Sono intervenuti anche i volontari della protezione civile e gli agenti della polizia municipale.