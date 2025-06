Cgil Palermo: «A rilento i progetti Pnrr per le scuole dell'infanzia»

«A tre anni dall’avvio del Pnrr e a 12 mesi dalla scadenza, lo stato di attuazione della Missione 4 e in particolare del Piano asili nido e scuole dell’infanzia, è preoccupante: troppi progetti che procedono a rilento, ritardi nell’esecuzione dei lavori, lavori ancora fermi o alla fase di progettazione. Siamo ben lontani dall’obiettivo del 33% da raggiungere entro il 2027 e del 45% da raggiungere nel 2030 di posti garantiti ai più piccoli aventi diritto. E’ inaccettabile dover certificare un fallimento».

Lo denunciano le segretarie Cgil Palermo Laura Di Martino e Nzirirane Bijou, sulla base dei dati elaborati dal sindacato della piattaforma di monitoraggio Regis predisposta dal Mef e su una verifica fatta. Della questione si è occupato ieri sera la trasmissione Report. Da 55 progetti iniziali, risultano attivi 28 progetti, per un finanziamento di 33.208.750 di euro. L’86,5% dei finanziamenti resta ancora da impiegare. I progetti pianificati o in corso sono il 96,4».

«Il Pnrr nasce per ridurre se non eliminare le diseguaglianze tra paesi e territori, tra nord e sud, conclamate nei fatti. Premesso che gli asili nido rientrano nei livelli essenziali delle prestazioni, siamo ancora ben lontani dal 33 percento individuato come livello essenziale di prestazione - aggiungono Di Martino e Nzirirane - In Sicilia si copre un fabbisogno del 13%».