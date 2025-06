Poco dopo mezzanotte di oggi, lunedì 9 giugno, e per circa una decina di minuti una vasta area di Palermo è rimasta al buio a causa di un improvviso blackout. Secondo quanto ricostruito sino ad ora, l’interruzione ha colpito la zona di via Marchese di Villabianca e parte di via Sampolo, lasciando le abitazioni sprovviste di energia.

Dopo un tempestivo intervento dei tecnici dell’Enel è stata ripristinata l’erogazione elettrica.