Tre chilometri di coda sull'A-19 tra Bagheria e Casteldaccia, l'Anas distribuisce acqua VIDEO

Come previsto, lungo l’autostrada A-19 Catania-Palermo, tra Altavilla Milicia e Bagheria, si registrano 3chilometri di coda per la presenza di due cantieri di lavoro che rallentano la circolazione e che il 2 giugno avevamo causato un ingorgo di ben 15 chilometri in direzione Palermo. Era intervenuto il governatore della Sicilia Renato Schifani e l’amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme aveva convocato le ditte appaltatrici per trovare una soluzione in concomitanza con l’arrivo dell’estate e il caldo. I provvedimenti per alleggerire il transito scatteranno dal 20 giugno.

«A partire dalle 15 il traffico si è intensificato e la circolazione è in costante aumento - comunica l’Anas - Alle 18 si registrano complessivamente tre chilometri di coda con flussi di circolazione in aumento nelle prossime ore, nella carreggiata che conduce a Palermo. Nel dettaglio: si riportano due chilometri di coda nel territorio di Casteldaccia ed un chilometro in quello di Bagheria, per via dei rientri dell’utenza dalle località balneari verso il capoluogo siciliano».