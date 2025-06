Smaltite le code lungo l'A-19 tra Bagheria e Casteldaccia

Erano attese e annunciate le code lungo l’autostrada A-19 Catania-Palermo e puntualmente si sono verificate tra Altavilla Milicia e Bagheria. Nel pomeriggio si sono registrati 3 chilometri di coda per la presenza di due cantieri di lavoro che hanno rallentato la circolazione. Niente a che vedere, però, con quanto accaduto il 2 giugno avevamo causato un ingorgo di ben 15 chilometri in direzione Palermo. Ieri i disagi sono stati limitati e la situazione è tornata alla normalità dopo alcune ore, intorno alle 20.30.

L’Anas ha anche messo a disposizione personale aggiuntivo per fluidificare il traffico e assistere gli utenti, al fine di agevolare gli spostamenti. «È stato anche predisposto un presidio all’interno della piazzola di sosta al km 12,150, in direzione Palermo, con operatori pronti a distribuire bottiglie d’acqua in caso di necessità».

Soddisfatto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani: «Si è fatto un ottimo lavoro di squadra». Dal 20 giugno in questo tratta scatteranno i nuovi provvedimenti assunti dall’Anas per scongiurare disagi agli automobilisti durante il periodo estivo.