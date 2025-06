Festino, carro serpottiano e con una stazione in più

Sei tappe e non le tradizionali cinque: il Festino 400+1 si arricchisce di una sesta stazione a piazza Bologni, con Palazzo Riso a far da quinta da cui si affaccerà Vincenzo Ferrera; e a breve partirà il cantiere per il nuovo carro che rende omaggio al Serpotta: la tradizionale «barca», ma con i diavolicchi della Zisa sulla prua e i puttini a reggere le paratie, mentre la statua della Santuzza sarà quella enorme dell’anno scorso.

Il Festino, dopo la mano internazionale del 400°, ritorna in terra siciliana, affidato a Terzo Millennio di Andrea Peria e a Odd Agency (già nel 2024 al fianco del Balich Wonder Studio) che stanno creando sinergie con Just Maria, Uppercat e Cut&Paste, riconosciute e premiate soprattutto all’estero.

L’importo è di 740 mila euro, compresi gli amatissimi «fuochi musicali» al Foro Italico (50 minuti, come sempre dei bagheresi La Rosa), ma non il nuovo carro che va a bando: chi vince deve realizzare il bozzetto (nella foto, ecco la primissima immagine della prua) di Terzo Millennio e Odd che firma la direzione artistica complessiva, mentre la regia del corteo è di Giuseppe Cutino.