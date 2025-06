Cantieri sull’autostrada A-19. Un’altra giornata da incubo

Un'altra giornata di fuoco ieri sull'A-19, in attesa dei lavori annunciati. E dall’Anas un altro avviso ai naviganti, anzi, agli automobilisti: scegliete bene quando partire, magari valutando «fasce orarie alternative, preferibilmente al mattino o in tarda serata al fine di evitare i momenti di maggior congestione» e le ore più calde, possibilmente «con veicoli in buone condizioni».

Ma soprattutto, portatevi «adeguate scorte d’acqua, in caso di sosta prolungata in coda», come quelle registrate in settimana, in particolare la sera del 2 giugno. Sono le raccomandazioni affidate a chi oggi si avventurerà lungo l’A-19, suggerite dall’Anas in una nota che sembra mettere le mani avanti su quello che potrebbe accadere da qui all’inizio del piano estivo di riduzione dei lavori lungo l’arteria, lì dove il dente duole.

Parliamo del tratto compreso tra Altavilla Milicia e Bagheria, in cui sono attivi due cantieri ravvicinati per l’adeguamento delle barriere di protezione sia sui viadotti che sul corpo stradale: opere essenziali «per garantire la sicurezza della circolazione» e che in attesa della rimodulazione degli interventi, al via tra circa due settimane, potrebbero causare «nuovi disagi, soprattutto durante il weekend». Per quanto riguarda la domenica in corso «è previsto un intenso flusso di veicoli in rientro verso Palermo», con «criticità maggiori attese a partire dalle 15 fino a tarda serata, quando il traffico proveniente da Catania potrebbe generare rallentamenti e code prolungate, specialmente nel tratto interessato dai lavori».