Sospesa una serata «disco» alla Vucciria, in duecento ballavano in piazza

La polizia municipale ieri sera, su esposto dei residenti, è intervenuta alla Vucciria, in piazza Caracciolo, dove un locale è stato sottoposto a sequestro penale preventivo e il titolare è stato denunciato. Gli agenti hanno sospeso una serata danzante gestita da quattro musicisti davanti a circa 200 giovani con tanto di palco abusivo in legno davanti all’ingresso del locale.

Il locale non aveva alcuna autorizzazione per svolgere l’attività di discoteca. Il pub non aveva il certificato di agibilità, rilasciato dalla Commissione comunale di Vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo, né la licenza del questore, di idonea documentazione relativa alla prevenzione incendi per locali di pubblico spettacolo, e la concessione di suolo pubblico e di nulla osta della Sovrintendenza Beni Culturali e Ambientali della Regione Siciliana.

La cucina allestita all’aperto con una bombola gpl di 15 chili è stata realizzata senza alcuna autorizzazione. L'attività è stata chiusa con i sigilli.