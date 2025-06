Palermo, «nel B&B ci fu uno stupro»: condannati i cugini Romano

Sono stati condannati a sei anni di carcere a testa per avere violentato una turista italo-canadese in una stanza di un bed and breakfast di via Marinuzzi, tra il 2 e il 3 novembre del 2023. I cugini Agostino e Giuseppe Romano, di 43 e 44 anni, hanno sempre negato tutto ma il giudice Marco Gaeta li ha ritenuti colpevoli e ieri ha emesso la sentenza al termine del processo che si è svolto con il rito abbreviato.

Il pubblico ministero aveva chiesto pene più pesanti: dieci anni per Giuseppe, sette per Agostino ma il Gup, pur riconoscendo le responsabilità di entrambi, ha concesso le attenuanti generiche. Il verdetto arriva dopo un anno e mezzo dall’inizio dell’inchiesta.

La donna, che nel frattempo è tornata in Canada, aveva riconosciuto uno degli stupratori grazie al profilo social, indicandolo successivamente agli investigatori. Il complice era stato invece individuato attraverso un’intercettazione telefonica e all’analisi delle celle telefoniche.