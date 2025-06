Bimbo chiuso in auto al sole, tragedia sfiorata a Bagheria

Tragedia evitata mercoledì mattina per un bambino di un anno e mezzo rimasto chiuso accidentalmente all’interno di una automobile parcheggiata sotto il sole cocente in via Benedetto Marcello, una strada limitrofa della centralissima via Mattarella. La mamma era andata in uno studio radiologico per un accertamento diagnostico ed aveva lasciato in auto il figlioletto, seduto nel seggiolino posteriore, in compagnia della nonna.

Ma ad un certo punto la nonna a cui era stato affidato il piccolo è scesa dell’auto, una Chevrolet Matix, ma le portiere si sono chiuse automaticamente con le chiavi inserite nel cruscotto e il piccolo all’interno dell’abitacolo dove la temperatura era elevatissima.

Sono stati attimi di panico perché il bambino era in sofferenza proprio a causa del gran caldo di questi giorni.

