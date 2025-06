Vigili del fuoco, forestale e mezzi aerei sono impegnati nello spegnimento di vegetazione andata in fiamme nella zona della statale 113 a Bagheria. Le fiamme hanno distrutto macchia mediterranea nelle vicinanze di villa Cordova; un secondo rogo in via vicinale Parisi, dove è andato in fiamme un casolare abbandonato ed è stato salvato un cagnolino. Fiamme anche a Partinico, in contrada Valguarnera, in alcuni terreni incolti.