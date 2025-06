Termini, arrestato uno spacciatore: era ai domiciliari per rapina

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, sezione operativa del reparto territoriale di Termini Imerese, hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di due indagati, un 23enne e un 19enne, per spaccio di droga. Per il primo, già ai domiciliari per rapina, il gip di Termini Imerese ha disposto la stessa misura ma con l’uso del braccialetto elettronico, mentre il 19enne è stato sottoposto all’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.

Le indagini sono iniziate dopo un’ordinanza emessa nei confronti dei cinque presunti autori della rapina a un pub di Termini Imerese del luglio 2022. Sarebbe stata ricostruita l’attività di spaccio di cocaina e hashish commessi dal 23enne, mentre ai domiciliari a Trabia, con la collaborazione del 19enne, che all’epoca dei fatti era ancora minorenne. Nel corso delle indagini sono state sequestrate diverse dosi di cocaina e hashish, e segnalato diversi acquirenti alla prefettura di Palermo come assuntori di droga.