Per Angelo Duro il sospetto di evasione fiscale

La Guardia di Finanza di Roma ha acceso un faro sulla posizione fiscale del comico Angelo Duro, campione di incassi nel 2025 con il film «Io sono la fine del mondo». L’attività di verifica, riferita al periodo d’imposta 2023, è ora all’attenzione dei magistrati della Procura di Roma a cui la Gdf ha trasmesso nei giorni scorsi una informativa da cui emergerebbero delle anomalie nel pagamento delle imposte.

I magistrati di piazzale Clodio dovranno ora valutare l'incartamento ed, eventualmente, aprire un fascicolo di indagine per effettuare ulteriore attività istruttoria. In base a quanto emerge, le Fiamme gialle avrebbero rivelato una possibile evasione dell’Irpef per un ammontare complessivo di 150mila euro. Le verifiche riguarderebbero l’uso della partita Iva in regime forfettario, destinato ai piccoli contribuenti con tassazione agevolata.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori nel corso delle verifiche, Duro, raggiunto il tetto massimo di ricavi previsto per il forfettario, non avrebbe optato per il regime ordinario. Al contrario, avrebbe costituito una società per continuare a gestire i compensi, passando così dalla tassazione Irpef (persone fisiche) all’Ires (società), generalmente meno onerosa.