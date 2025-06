Palermo, il giallo di via Notarbartolo: «Fu omicidio-suicidio»

Non ci sarebbero più dubbi sulla dinamica: si sarebbe trattato di un omicidio-suicidio. A oltre un anno dai fatti, l’inchiesta sulla morte dell’agente della polizia municipale Laura Lupo, 62 anni, e del marito Pietro Delia, 66 anni, commercialista e ex dipendente della Bnl, sembrerebbe avviarsi alla conclusione con l’ipotesi iniziale che troverebbe adesso una piena conferma. La perizia medico-legale, affidata dalla Procura di Palermo al dottore Manfredi Rubino, non rileverebbe incongruenze né nelle ferite riportate dai due coniugi né nella posizione dell’arma, rinvenuta ancora nella mano della donna. Elementi che, nel complesso, rafforzerebbero la lettura della scena come un gesto estremo compiuto dalla donna all’alba del 5 maggio dello scorso anno.

Il caso aveva scosso Palermo , non solo per i presunti lati oscuri che si erano presentati davanti agli occhi degli investigatori, ma anche per il profilo delle vittime. Lui, stimato commercialista con uno studio avviato in via Nicolò Gallo, tra via Libertà e piazza Castelnuovo; lei, ispettore della municipale da anni in servizio nell’ufficio del giudice di pace di via Cavour, molto conosciuta tra i colleghi. Entrambi erano tornati a vivere insieme dopo un periodo di separazione. Furono trovati senza vita nel loro appartamento al terzo piano di via Notarbartolo: a dare l’allarme era stata la figlia che abita nello stesso stabile.