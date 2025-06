Un autobus dell’Amat, società che gestisce il trasporto urbano a Palermo, è andato a schiantarsi la scorsa notte prima contro un albero e poi contro un palo. L’impatto, è avvenuto in via San Lorenzo, poco prima delle tre. Sono rimaste ferite due persone. I sanitari del 118 li hanno trasportati all’ospedale Civico. Non sono gravi. Sono intervenuti i vigili del fuoco. Per rimuovere l’autobus dalla carreggiata è dovuta intervenire una gru.