I residenti di via Arimondi: gli studenti festeggiano la fine dell’anno lanciandosi farina e uova, la strada resta sporca

Farina, uova e caos in strada. Così alcuni studenti del liceo scientifico Cannizzaro di Palermo, in via Arimondi, hanno festeggiato la fine dell’anno scolastico. Almeno questo segnala con un video pubblicato sui social una residente che mostra cosa resta alla fine dei festeggiamenti. Viene mostrata la strada imbrattata e le auto parcheggiate coperte di farina e uova.

La protesta si è rapidamente diffusa online, accendendo il dibattito tra chi difende la goliardia del gesto e chi invece lo condanna come un segno di inciviltà e mancanza di senso civico.