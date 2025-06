Donna investita da un'auto pirata a Villabate

È stata investita da un’auto pirata che non le ha prestato soccorso. L’episodio è accaduto a Villabate. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Misilmeri, l’impatto è avvenuto in via Giulio Cesare, la vittima, di 63 anni è rimasta sull’asfalto è riuscita a contattare i familiari.

Sono stati loro a richiedere l’intervento del 118: la donna è stata soccorsa e trasferita in ospedale, dove i medici le hanno riscontrato diverse fratture. Non risulta in pericolo di vita. I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire al responsabile.