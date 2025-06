Domenica di cantieri sulla Palermo Catania: previste lunghe code. L'Anas: anticipate il rientro e portate scorte d'acqua

In particolare, per domenica 8 giugno, è previsto un intenso flusso di veicoli in rientro verso Palermo. Le criticità maggiori sono attese a partire dalle 15 fino a tarda serata, quando il traffico proveniente da Catania potrebbe generare rallentamenti e code prolungate, specialmente nel tratto interessato dai lavori. Anas metterà a disposizione personale aggiuntivo per fluidificare il traffico e assistere gli utenti.

«Il cantiere - spiegano da Anas - è fondamentale per garantire la sicurezza della circolazione, ma in attesa della rimodulazione degli interventi – prevista tra circa due settimane – si prevedono nuovi disagi alla viabilità, soprattutto durante il fine settimana».

Anas ha informato con una nota che proseguiranno i lavori di messa in sicurezza lungo l’autostrada A19 Palermo–Catania, nel tratto compreso tra Altavilla Milicia e Bagheria (dal km 5 al km 10), dove sono attivi due cantieri ravvicinati per l’adeguamento delle barriere di protezione (guardrail) sia sui viadotti che sul corpo stradale.

I consigli per gli automobilisti

«Anas invita gli automobilisti a valutare fasce orarie alternative per il rientro, preferibilmente al mattino o in tarda serata, al fine di evitare i momenti di maggiore congestione. Si raccomanda inoltre di evitare le ore più calde, viaggiare con veicoli in buone condizioni e portare con sé adeguate scorte d’acqua, in caso di sosta prolungata in coda. L’azienda è impegnata a migliorare la gestione del traffico e sta lavorando per ottimizzare la distribuzione dei cantieri. Gli aggiornamenti saranno disponibili sui canali ufficiali di Anas e tramite i principali media locali».

Anas ricorda, inoltre, che le corsie di emergenza sono destinate esclusivamente ai mezzi di soccorso ed alle Forze dell’Ordine. Pertanto, anche in situazioni di traffico copioso, è assolutamente interdetta all’utenza la possibilità di farne uso utilizzandole come se fossero delle temporanee corsie di marcia o di sorpasso.