Passeggiava tra le vie di Catania tenendo in mano una busta in plastica con all’interno una balestra e un coltello in tasca. L’uomo, un 43enne, è stato fermato e denunciato dalla polizia per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.

Tutti gli oggetti trovati sono stati sequestrati da agenti delle Volanti della Questura.